Colombia retira declaración de intervención en caso de Sudáfrica contra Israel en la CIJ

"El día de hoy, 22 de septiembre de 2026, la Corte Internacional de Justicia confirmó el retiro presentado por Colombia. Esta determinación fue adoptada en el marco de la atribución constitucional del Presidente de la República de dirigir las relaciones internacionales", señaló la Cancillería en un comunicado.

Colombia presentó el 5 abril de 2024, cuando el presidente era el izquierdista Gustavo Petro, una Declaración de Intervención "por las violaciones que el Gobierno de Israel está cometiendo de la Convención de 1948 contra el Genocidio", en el marco de este proceso iniciado en la corte por Sudáfrica.

El Gobierno de Petro, desde el comienzo de la guerra, tuvo una postura muy crítica con Israel, y de hecho rompió relaciones con este país desde el 2 de mayo.

Sin embargo, el Ejecutivo de Abelardo de la Espriella, que asumió el cargo el pasado 7 de agosto, decidió el 11 de agosto restablecer y fortalecer las relaciones diplomáticas con Israel, y poco después, ese país le propuso restablecer plenamente la exención mutua de visado para los titulares de pasaportes ordinarios que viajaran con fines turísticos.

Otros países como Bélgica, España, México, Chile, Bolivia, Cuba, Libia y el propio Estado de Palestina, entre otros, han solicitado también autorización para unirse a la demanda contra Israel.

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En ese sentido, el Gobierno colombiano aclaró este martes que "el retiro de la Declaración de Intervención no modifica la condición de Colombia como Estado Parte de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, ni afecta la vigencia, el alcance o la fuerza vinculante de las obligaciones internacionales asumidas en virtud de dicho instrumento".