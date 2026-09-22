Comisario UE: pacto comercial con Filipinas es señal clara de compromiso con Indo-Pacífico

"Este acuerdo envía una señal clara de que la UE está reforzando su compromiso con la región del Indo-Pacífico (...). El sudeste asiático es la región en la que hay que estar. Tras Indonesia y ahora Filipinas, estamos avanzando a pasos agigantados en Tailandia y colaborando estrechamente con Malasia", indicó Sefcovic en una rueda de prensa horas después de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunciara el pacto en redes sociales.

El comisario dijo que ahora los equipos técnicos de cada parte deberán concluir formalmente el acuerdo en los próximos meses, "para que las empresas y los ciudadanos de ambas partes puedan empezar a disfrutar de sus beneficios lo antes posible".

El comercio bilateral entre la UE y Filipinas -país de 113 millones de habitantes- alcanzó los 17.600 millones de euros en mercancías en 2025 y 10.300 millones en servicios en 2024.

El acuerdo logrado hoy apunta a la eliminación de aranceles por ambas partes y un mejor acceso a mercados. En concreto, prevé liberalizar más del 94 % de las líneas arancelarias, lo que abarca más del 97 % del comercio bilateral, indicó la Comisión Europea (CE) en un comunicado.

Las exportaciones industriales de la UE a Filipinas están lideradas por la maquinaria y los aparatos, el material de transporte, los medicamentos y los aparatos médicos, mientras que la UE le exporta principalmente productos agroalimentarios como carne de cerdo y de aves de corral, lácteos y bebidas espirituosas.

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El acuerdo también contempla normas claras sobre contratación pública que abren por primera vez en la historia el mercado filipino a los licitadores extranjeros, así como mayor protección de los derechos de propiedad intelectual, incluida una lista de indicaciones geográficas de la UE.

Igualmente, introducirá normas "claras y ambiciosas" que faciliten el comercio digital al tiempo que garanticen la privacidad de los datos y la protección de los consumidores, así como reglas transparentes sobre medidas sanitarias y fitosanitarias y barreras técnicas al comercio.

Otro punto será que el acuerdo conllevará compromisos ambiciosos en materia de sostenibilidad como eje central de la relación comercial, que "convierten el respeto de los derechos humanos y del Acuerdo de París en elementos esenciales del Acuerdo, además de incluir un capítulo muy ambicioso sobre comercio y desarrollo sostenible", explicó la CE.

Finalmente, el pacto incluirá disposiciones transparentes y ambiciosas sobre energía y materias primas, para garantizar igualdad de condiciones y facilitar así la inversión sostenible, en particular en energías renovables.

A continuación, la UE y Filipinas deberán ultimar las negociaciones sobre la base del acuerdo sustancial alcanzado hoy, lo que incluye determinar su aplicación y concretar los detalles técnicos.

Von der Leyen, tras hablar hoy con el presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., "reafirmó el compromiso de la UE de celebrar acuerdos de libre comercio igualmente ambiciosos en toda la región de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN)", según un comunicado difundido por la CE.

La política alemana expresó a Marcos su esperanza de viajar a Filipinas en 2027 para firmar el acuerdo de libre comercio.

La UE y Filipinas iniciaron las negociaciones para un acuerdo de libre comercio en 2015. Tras una interrupción, las negociaciones se reanudaron en marzo de 2024 con el objetivo de alcanzar un acuerdo de libre comercio moderno, ambicioso y equilibrado, centrado en la sostenibilidad, recordó la Comisión.

En 2025, la UE fue el cuarto socio comercial más importante de Filipinas y representó el 8,3 % del comercio total de mercancías del país.

El saldo de la inversión extranjera directa de la UE en Filipinas asciende a 15.400 millones de euros y, el filipino en el bloque comunitario, a 2.400 millones de euros.