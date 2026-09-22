Condenan a 8 años por corrupción al exjefe de abastecimiento de Guardia Nacional de Rusia

"Fue declarado culpable de aceptar un soborno de cuantía especialmente elevada", informó en Telegram el Comité de Instrucción de Rusia (CIR), al señalar que la dirección principal de investigación militar de esta entidad "reunió pruebas suficientes para condenar" al militar ruso.

Según el CIR, los investigadores y la sala de lo penal "determinaron que en 2023 el Estado ruso firmó contratos por valor de millones de rublos con la Fábrica 'Rus' de Dzerzhinsk para el suministro de artículos de higiene personal", siendo Busíguin "el responsable de supervisar la ejecución de dichos contratos".

"Entre 2023 y 2024, Busíguin recibió un soborno de 6 millones de rublos (más de 64.500 dólares) por parte de representantes de la entidad comercial a cambio de brindar protección y apoyo general en relación con la ejecución de los contratos estatales", señaló la dependencia.

Además, "las obligaciones contractuales no se cumplieron, lo que ocasionó un perjuicio económico millonario al Estado", señalaron las autoridades.

Por ello, Busíguin fue condenado a 8 años de cárcel en una colonia penitenciaria de máxima seguridad y una multa de 6,7 millones de rublos (80.000 dólares), e inhabilitado para ocupar cargos durante cuatro años.

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Además, la corte ordenó el decomiso de 6 millones de rublos, suma equivalente al soborno recibido, y le privó de su rango militar de coronel.

El CIR indicó que en estos momentos las personas que ofrecieron el soborno también están sujetas a una causa penal ante los tribunales.

Tras la dimisión de Serguéi Shoigú como ministro de Defensa en 2024, las autoridades rusas iniciaron una purga de la alta cúpula militar rusa con el procesamiento de un gran número de altos cargos militares implicados, según las autoridades, en casos de corrupción a gran escala.