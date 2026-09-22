Congreso chileno rechaza proyecto que amplía a 60 días retención de migrantes irregulares

La iniciativa obtuvo 88 votos a favor, 28 en contra y 19 abstenciones, quedando a un voto del quorum de cuatro séptimos (89 votos) requeridos en la Cámara para su aprobación, al tratarse de una disposición que modifica el artículo 19 N° 7 de la Carta Magna.

"Vamos a seguir trabajando para, en el futuro, poder lograr las votaciones necesarias para seguir avanzando en la agenda contra la delincuencia", afirmó el ministro chileno de Justicia, Fernando Rabat, tras conocer el resultado de la votación, adverso para el Gobierno.

"Es un tema de orden práctico, más que de fondo, que busca evitar que se entorpezca la expulsión de migrantes ilegales y también la correcta extradición de personas", señaló sobre el contenido del proyecto.

Tras su rechazo en la Cámara de origen -donde el Ejecutivo ingresó el proyecto-, la tramitación general de la iniciativa se detiene y no puede volver a presentarse hasta transcurrido un año de plazo, no obstante el presidente, José Antonio Kast, puede solicitar que el documento pase al Senado donde requiere dos tercios a favor para continuar su discusión.

La reforma de Kast busca modificar la Ley de Migración y Extranjería para adecuarla a nuevos parámetros, incluyendo dos posibles prórrogas de hasta 60 días con razones debidamente fundadas.

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Kast, el primer mandatario de extrema derecha en llegar al poder en Chile desde el retorno a la democracia, prometió en campaña mano dura contra la migración irregular, por lo que impulsó desde su llegada a La Moneda la construcción de zanjas en el desierto de Atacama, en la frontera con Perú y Bolivia.

En Chile hay actualmente más de 330.000 extranjeros en situación irregular, según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

En 2025 hubo 26.275 denuncias de ingreso por paso no habilitado, una bajada del 10,2 % respecto a 2024 y del 53,6 % respecto al máximo histórico de 2021 de 56.586 denuncias; la mayoría de ellos son ciudadanos venezolanos, según han informado las autoridades.

2025 fue el año con más expulsiones administrativas dictadas desde 2016: 23.778, de las cuales el 64,2 % afectó a venezolanos, el 12,7 % a colombianos y el 11,9 % a bolivianos.

De las expulsiones materializadas, no obstante, el 50,7 % correspondió a colombianos, ya que Chile y Venezuela suspendieron relaciones diplomáticas el 30 de enero de 2025, imposibilitando la ejecución de expulsiones a nacionales venezolanos desde entonces.

A principios de agosto, Chile y Venezuela formalizaron el reinicio de sus relaciones consulares y anunciaron un "avance hacia la normalización progresiva" de sus vínculos binacionales.