Controlado un incendio en el norte de Portugal en una jornada de avisos por calor

Un portavoz del comando subregional del Alto Minho de la Autoridad Nacional de Emergencias y Protección Civil (ANEPC) indicó que el fuego estaba controlado desde las 05.27 hora local (04.27 GMT) y en la zona permanecían desplegados 238 efectivos, apoyados por 85 vehículos.

El incendio, situado en el distrito de Viana do Castelo, llegó a tener tres frentes activos y movilizó once medios aéreos durante las labores de extinción.

El comandante de Protección Civil José Costa explicó que el descenso de las temperaturas y la disminución del viento podían favorecer el control de las llamas, aunque el terreno accidentado dificultaba las tareas. Algunas aldeas próximas al incendio no se encontraban en peligro.

En tanto, el Instituto Portugués del Mar y de la Atmósfera (IPMA) tiene previstos para este martes avisos amarillos por la persistencia de temperaturas máximas elevadas en quince distritos. Beja, Faro y Setúbal son los únicos del territorio continental sin advertencias meteorológicas en el boletín consultado.

En Aveiro, Braga, Coimbra, Leiria, Lisboa, Oporto, Santarém y Viana do Castelo, los avisos se prolongan hasta las 18.00 GMT de este martes.

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Las advertencias se extienden hasta el miércoles en Évora y Viseu, y hasta el jueves en Bragança, Castelo Branco, Guarda, Portalegre y Vila Real.