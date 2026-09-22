Corea del Norte envía a un viceministro de Exteriores a la Asamblea de la ONU

El vicecanciller norcoreano partió por vía aérea de la capitalina Pionyang al frente de una delegación, publicó Kyodo sin citar el origen de la información, pocos días después de que la agencia surcoreana de noticias Yonhap se hiciera eco de la misma noticia, atribuida en ese caso a fuentes de la ONU.

Según ambos medios, Corea del Norte dejó de enviar funcionarios de alto nivel a la Asamblea General de Naciones Unidas tras la cumbre sin acuerdo entre su líder, Kim Jong-un, y el presidente estadounidense, Donald Trump, celebrada en febrero de 2019 en Vietnam, hasta que retomó esta práctica en 2024.

La intervención en el encuentro de Kim Son-gyong, quien también participó en la anterior edición, está programada para el lunes 28 de septiembre, según el calendario de la organización.

El viceministro se dirigirá a la Asamblea después de que Pionyang haya fortalecido lazos con China y con Rusia, y de que Trump aludiera en agosto a su "muy buena relación" con Kim Jong-un, en declaraciones que vienen alimentando especulaciones sobre posibles contactos entre Washington y Piongyang

Trump abrió la puerta el mes pasado a un encuentro con Kim Jong-un, después de recortar unas importantes maniobras militares anuales con la vecina Corea del Sur.

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La prensa surcoreana recogió que se espera que Kim Son-gyong se reúna con el secretario general de la ONU, António Guterres, así como con representantes de países aliados de Corea del Norte como Cuba y Venezuela, en los márgenes de la Asamblea, donde participan jefes de Estado y de Gobierno, así como altos funcionarios de decenas de países.