Cuba asiste a 17 migrantes haitianos llegados al oriente de la isla rumbo a EE.UU.

Cuba asiste a 17 migrantes haitianos llegados al oriente de la isla rumbo a EE.UU.

La Habana, 22 sep (EFE).- Unos 17 migrantes procedentes de Haití son atendidos por autoridades locales y la Cruz Roja cubana luego de que su embarcación se desviara de su ruta a EE.UU. y recalara en la provincia oriental de Santiago de Cuba debido a “las condiciones hidrometeorológicas”, informaron este martes medios oficiales de la isla.