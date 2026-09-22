David Szalay, premio Booker 2025: "Somos más carne que espíritu, primero somos cuerpo"

En su primera visita a Barcelona, Szalay habla de su última historia, distinguida con el prestigioso Booker 2025 y protagonizada por István, un personaje indescifrable y, a la vez, magnético, que transita impasible por la vida, alguien a quien algún que otro crítico definió como un "heterobásico".

Obra de múltiples capas, que tanto abunda en el deseo, lo corpóreo, lo físico, la masculinidad, las diferencias de clase, como en lo que no se habla entre las personas, es también un crisol de la historia de Europa de las últimas cuatro décadas, con unos diálogos muy pegados al lenguaje hablado y que son los que hacen avanzar la novela y le dan mucho realismo.

Preguntado sobre si cree que los humanos son más carne que espíritu, el autor nacido en Canadá, con raíces húngaras y pasaporte británico, afirma que "claramente todos somos más carne que espíritu".

"Primero somos cuerpo y después viene todo lo demás. En esta historia quería hablar de esta experiencia física, pero espero que la parte emocional, espiritual e intelectual exude, porque también está", precisa.

Sin embargo, desea que esta cuestión no se perciba e el libro como algo reduccionista.

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Desde el inicio, Szalay supo que el libro hablaría de la vida entera de un personaje, en este caso de un hombre nacido en Hungría, un país bajo la influencia soviética en ese momento, tímido y hermético, quien a los 15 años inicia una relación clandestina con una vecina en la cuarentena.

Este joven, posteriormente, se enrolará en el Ejército de su país, para acabar viviendo en Londres, entre ricas familias, y consigue al cabo del tiempo convertirse él mismo en multimillonario.

"El libro debía abarcar diferentes épocas, como mínimo 40 años, y es por eso que hace una fotografía de Europa y de los acontecimientos claves de este período de la mano de István, que va de Hungría a Inglaterra, con lo que trata de un fenómeno que nos dice mucho de la gente que se ha desplazado desde la Europa Oriental a la Occidental", indica.

Otra cuestión que quiso mostrar el escritor, que actualmente reside en Viena, es la "interacción" entre la historia en mayúsculas y las vidas individuales, algo que comporta que "se abran o cierren posibilidades para las personas, que tanto pueden ser positivas como negativas".

En la peripecia de István se ve que el azar "es una parte muy importante de la vida de todo el mundo", empezando por la familia en la que naces.

Otro tema clave en la obra es el de la capacidad de actuar de cada persona, "nuestra libertad individual y la relación entre ella y el azar".

Con los derechos audiovisuales vendidos, David Szalay está trabajando con otras dos personas en el guion de una película sobre la novela, aunque todavía no sabe muy bien cuál será el recorrido del proyecto.

En cuanto a si siente presión desde que en noviembre del año pasado ganara el Booker, confiesa que lleva desde entonces de presentación en presentación, sin tener tiempo de pensar en ello.

"Ya veremos cuando me vuelva a sentar ante el ordenador. Veremos entonces si hay mezcla de presión o liberación", desliza.

Porque lo que tiene claro David Szalay, autor de otras obras como 'All that man is', también premiada, es que seguirá escribiendo, tocando cuestiones parecidas a las de 'La carne', aunque con un "tono más de comedia".