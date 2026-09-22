Desmantelan en Italia tres redes de narcotráfico con Sudamérica y de trata de migrantes

La denominada 'Operación Águila Negra', desplegada por los carabineros (policía militarizada italiana) en nueve provincias del país, permitió desarticular estos grupos tras una investigación desarrollada entre 2021 y 2024 por la Fiscalía Antimafia de Trento (norte), informaron este martes las autoridades en un comunicado.

Las pesquisas permitieron cortar las vías de importación desde Sudamérica utilizadas por ciudadanos sudamericanos para hacer llegar "ingentes cantidades de estupefacientes al norte de Italia", lo que derivó en la incautación de 82 kilos de cocaína en Paraguay y Perú.

En paralelo, la investigación sacó a la luz una red de tráfico de personas con la que los mismos grupos criminales introducían clandestinamente a migrantes en Italia a través de la ruta balcánica.

Los responsables alquilaban camiones de mercancías en la provincia de Trento (norte) mediante pagos no rastreables para trasladar a los extranjeros desde Eslovaquia cruzando Hungría y Austria.

En diciembre de 2022, dos de los implicados fueron arrestados en Eslovaquia cuando transportaban a 15 ciudadanos sirios que habían pagado 700 euros cada uno por el último tramo del trayecto.

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Entre los detalles de la investigación destaca el caso de uno de los cabecillas, quien gestionaba el negocio de la droga e impartía órdenes desde el interior de una prisión mediante un teléfono móvil introducido clandestinamente.

Asimismo, a dos de los investigados se les imputa un delito de secuestro de personas con fines de extorsión, cometido en marzo de 2023 entre Verona y Trento contra un hombre que había acumulado deudas por drogas.