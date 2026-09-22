Detenido un teniente general de la Policía sudafricana por presunta violación de una mujer

El alto mando policial, de 59 años y cuya identidad no se ha hecho pública de momento, fue arrestado este lunes, precisó el SAPS en un comunicado.

Según medios locales, el teniente general fue apresado en un club de alterne en el acomodado barrio de Sandton, en la ciudad de Johannesburgo (norte).

El acusado se enfrenta a "cargos relacionados con la presunta captación con fines sexuales de una menor de 16 años entre julio y agosto de 2026, así como con la presunta violación de una joven de 18 años".

La supuesta violación -concretó la Policía- tuvo lugar en un hotel de Sandton en mayo de 2026.

Se prevé que el oficial comparezca este martes ante el Tribunal de Magistrados de Randburg, en Johannesburgo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La comisionada interina del SAPS, teniente general Puleng Dimpane, condenó "enérgicamente" la presunta conducta del acusado.

"A los agentes de policía se les confía la protección de mujeres y niños. Ellos mismos no pueden verse implicados en conductas que socaven esta responsabilidad. Mientras el país sigue enfrentándose a la lacra de la violencia de género y el feminicidio, no puede haber lugar en el servicio policial para nadie que presuntamente abuse de su cargo o vulnere los derechos de mujeres y niños", aseveró Dimpane.

"Nuestro compromiso de combatir la violencia de género y el feminicidio -añadió la comisionada- debe aplicarse por igual dentro de nuestra propia organización. El rango, el cargo o la antigüedad no pueden situar a nadie por encima de la ley".

La detención -agregó el cuerpo de seguridad- demuestra que el SAPS "no protegerá a los miembros que se enfrenten a acusaciones graves de conducta delictiva, independientemente de su rango o cargo".

El pasado año, las autoridades sudafricanas declararon oficialmente la violencia de género como un "desastre nacional".

Sudáfrica tiene una de las tasas más altas del mundo de violencia de género, según ONU Mujeres.