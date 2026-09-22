Ecuador firma con China un protocolo fitosanitario para el ingreso de arándanos frescos

La firma del protocolo es el resultado de negociaciones técnicas realizadas entre Agrocalidad y la Administración General de Aduanas de la República Popular China (GACC).

Según la entidad ecuatoriana, el protocolo establece medidas que deberán cumplirse a lo largo de la cadena de producción y exportación.

Entre ellas constan el registro y aprobación de los sitios de producción e instalaciones vinculadas al proceso; el manejo fitosanitario del cultivo; la vigilancia, monitoreo y control de plagas de interés cuarentenario; así como las condiciones de procesamiento, empaque, almacenamiento, transporte, inspección y certificación fitosanitaria.

"Con la suscripción de este instrumento se consolida una etapa fundamental del proceso de acceso al mercado chino. La agencia continuará la coordinación con la GACC para el cumplimiento de las fases técnicas correspondientes", añadió Agrocalidad en un comunicado.

China es uno de los principales destinos de las exportaciones no petroleras y no mineras de Ecuador. De enero a julio de este año, los envíos de estos productos a ese país alcanzaron los 2.673 millones de dólares, según cifras de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor).

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Además, el arándano es una de las frutas cuya exportación hacia diferentes países más ha aumentado, de acuerdo a datos del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo ecuatoriano, que señalan que en el primer semestre de 2026, los envíos de arándano crecieron 359 %, en comparación con el mismo periodo de 2025.