El Banco Central de Brasil insiste en mantener la cautela pese a una menor inflación

En el acta de la última reunión en la que redujo los intereses al 13,75 % anual, divulgada este martes, el organismo emisor defendió mantener la política de restricción monetaria, después de conocerse que la inflación se moderó en agosto hasta el 4,22 % interanual, cifra por debajo de la meta del 4,5 %.

El nuevo recorte era esperado por el mercado financiero y coincide con la recta final de la campaña para las elecciones presidenciales del 4 de octubre, en la que los elevados intereses y el endeudamiento de las familias son dos de los asuntos más comentados por los candidatos.

Según el organismo, las lecturas más recientes muestran una caída de la inflación al consumidor, pero los precios al productor han vuelto a acelerarse en los indicadores más recientes, tanto en los bienes intermediarios como en los de consumo.

También señaló que la política monetaria contraccionista está contribuyendo al proceso de deflación, pero que este índice permanece presionado por la demanda, por lo que es necesario mantener la postura restrictiva.

El organismo explicó que el escenario actual, caracterizado por un aumento de la incertidumbre, un desanclaje de las expectativas y elevados riesgos, demanda "serenidad y cautela" en la conducción de la política monetaria.

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Permanecen las dudas en torno al rumbo de las tensiones geopolíticas y sus efectos sobre los precios de las materias primas y los insumos, un factor que ha alterado el curso de la política monetaria en las principales economías del mundo.

El organismo también destacó la existencia de riesgos derivados de choques de oferta, entre ellos los relacionados con el petróleo y sus derivados y con factores climáticos que afectan a la producción agrícola y los costes de la energía.

Asimismo, en el ámbito local, la actividad económica continúa manifestando signos de moderación, siendo que el crecimiento de la economía del país se desaceleró desde el 1,1 % en el primer trimestre hasta el 0,5 % en el segundo trimestre.

Ese dato ha llevado al Gobierno a rever su proyección anual de crecimiento económico, actualmente del 2,3 %.

Por tanto, el Banco Central reiteró que seguirá acompañando la evolución de los datos macroeconómicos para "asegurar" la convergencia de la inflación hacia la meta establecida.

Las expectativas de inflación de los analistas consultados por el Banco Central se sitúan en el 4,9 % para 2026 y el 4,3 % para 2027, por encima de la meta oficial del 3 %.

Para el primer trimestre de 2028, horizonte relevante para la política monetaria, el Banco Central proyecta una inflación interanual del 3,2 %.