El Elíseo no ve contradicción entre la visita de León XIV y la laicidad francesa

"No veo ninguna contradicción entre el entusiasmo por una religión, cualquiera que sea, y la laicidad", señaló una fuente del Elíseo en un encuentro con periodistas previo a la visita apostólica del papa a Francia, del 25 al 28 de septiembre.

La Presidencia francesa recordó que la laicidad obliga al Estado a garantizar "la libertad de creer o de no creer" y no supone una oposición a las religiones.

"No hay oposición a las religiones, siempre que la expresión de esa religión sea conforme con los principios y valores de la República", puntualizó el Elíseo.

E insistió: "El hecho de que Francia sea un Estado que promueve y defiende la laicidad no significa que los franceses no sean religiosos".

El Elíseo también restó importancia a cualquier posible lectura política de los dos encuentros más discretos previstos durante el viaje: una reunión con siete víctimas de abusos sexuales en Lourdes el domingo 27 y con migrantes y refugiados el sábado 26 en París.

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Sobre la reunión con víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia, destacó que el presidente francés, Emmanuel Macron, ya había respaldado el proceso de transparencia emprendido por la Iglesia francesa tras la publicación de su informe sobre los abusos.

"Todos sabemos que es un trauma para la Iglesia de Francia y para la Iglesia en todo el mundo", manifestó el Elíseo, que consideró "completamente normal" que el papa se reúna con víctimas o representantes de víctimas.

En cuanto al encuentro con refugiados y migrantes, la Presidencia francesa señaló que León XIV se ha pronunciado en numerosas ocasiones sobre la dignidad humana y la situación de quienes abandonan sus países debido a guerras, dificultades económicas o causas climáticas.

"No es en absoluto una provocación respecto a las autoridades francesas", aseguró el Elíseo sobre estos encuentros, y añadió: "Forma parte del diálogo constructivo y permanente que mantenemos con el Vaticano".

El Elíseo añadió que Francia y la Santa Sede comparten "una misma visión humanista de la sociedad", al tiempo que subrayó que las conversaciones entre Macron y el papa incluirán también cuestiones internacionales y debates sociales franceses.