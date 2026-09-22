El Gobierno de Pakistán frena la marcha masiva a Islamabad tras abrir negociaciones

"El Gobierno está brindando ayuda en productos petrolíferos a las clases medias y a las personas de bajos recursos", aseguró en un comunicado la oficina del mandatario.

El líder del JI, Hafiz Naeemur Rehman, confirmó que la decisión de aplazar la movilización se tomó tras recibir una llamada telefónica del primer ministro, que solicitó la suspensión de la marcha y prometió brindar ayuda.

"No daremos marcha atrás en nuestras protestas (...) simplemente queremos darle una oportunidad al Gobierno, ya que es la primera vez que el primer ministro se involucra. Nos reuniremos con él, escucharemos lo que tiene que decir y presentaremos nuestros argumentos. Somos un partido sensato", dijo Rehman.

A pesar de la pausa temporal, el dirigente advirtió de que la formación mantendrá sus campamentos de protesta en más de 40 puntos del país y fijó la primera semana de octubre como fecha límite para reanudar la marcha si el Ejecutivo no retira la carga impositiva.

Las protestas, que comenzaron el domingo con caravanas desde diferentes provincias, exigen la eliminación inmediata de los impuestos sobre los carburantes, que superan las 100 rupias por litro (unos 0,36 dólares) y que encarecen un precio ya alto tras las disrupciones mundiales energéticas.

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El Ejecutivo de Sahrif argumenta que no dispone de margen para eliminar estos impuestos debido a los estrictos compromisos de ajuste fiscal suscritos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a cambio de asistencia financiera.

Ante el riesgo de que la marcha colapsara la capital, el Gobierno había blindado Islamabad con cientos de contenedores de carga colocados en las principales avenidas y accesos a la ciudad para bloquear el paso de las caravanas de miles de manifestantes.