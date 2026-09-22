El grupo parlamentario conservador asegura su apoyo a Merz en medio de la crisis política

"El canciller cuenta con nuestro apoyo", dijo el jefe del grupo parlamentario, Thorsten Frei, antes de una reunión con los diputados para analizar la crisis.

Según Frei, las reformas planeadas por el Gobierno de coalición tienen que llevarse a cabo lo más rápido posible y la CDU/CSU debe contribuir a la estabilidad de la alianza en la que el Partido Socialdemócrata (SPD) es el socio minoritario.

Frei también dijo que actualmente no hay alternativa a la coalición con el SPD.

No sólo los recientes resultados electorales (con victoria de la ultraderecha sobre los conservadores en Sajonia-Anhalt, la derrota de la CDU en Berlín y la primera exclusión del partido de Merz en un parlamento regional en Mecklemburgo-Antepomerania), sino también las encuestas de opinión muestran una tendencia a la baja de la Unión Cristianodemócrata y de la popularidad del canciller.

Un 55 % de los alemanes considera que Merz debe dimitir, según una encuesta realizada por el instituto demoscópico Forsa por encargo de los canales privados RTL y ntv.

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En el este del país, los partidarios de la dimisión de Merz alcanzan el 68 %, mientras que en el oeste son un 53 %.

Los resultados coinciden con la baja popularidad de Merz, que mide también la encuesta de Forsa, según la cual sólo un 11 % se declara satisfecho con la gestión del canciller, mientras que el 87 % se considera descontento.

Dentro de los votantes de su propio partido, un 21 % está a favor de una dimisión de Merz.

Entre los votantes de su socio de coalición, la cifra alcanza el 43 %.

Si hubiera elecciones generales este domingo, la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) ocuparía el primer lugar con el 27 % de los votos, seguida por el bloque conservador, formado por la CDU de Merz y la CSU, con 20 %; Los Verdes, con un 17 %; y el SPD y La Izquierda, con un 12 % cada uno.

Un 66 % de todos los encuestados y un 43 % de los partidarios de la CDU consideran que la pérdida de caudal electoral del partido se debe a Merz.

Un 81 % de los encuestados considera, además, que la CDU se ocupa demasiado poco de las preocupaciones cotidianas de la gente y un 64 % cree que al partido le está pasando factura el haber roto la promesa de no aumentar la deuda pública.