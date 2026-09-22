El índice de vejez aumenta un 41 % en cinco años en Puerto Rico

El índice de vejez aumenta un 41 % en cinco años en Puerto Rico

San Juan, 22 sep (EFE).- El índice de vejez de Puerto Rico pasó de 168 en 2020 a 237 en 2025, lo que representa un aumento de 41 % en apenas cinco años, según los datos publicados este martes por el Instituto de Estadísticas de la isla.