El Museo George Lucas abre sus puertas: claves del colosal templo del arte narrativo

Situado en el conocido Exposition Park de Los Ángeles, este edificio futurista con forma de nave espacial cuenta con 27.870 metros cuadrados repartidos en cinco plantas, todo ello bajo un presupuesto estimado en 1.000 millones de dólares.

Su interior aguarda más de 1.300 obras de arte distribuidas en más de una treintena de galerías en las que convergen diversos artistas, corrientes y épocas de la historia de la humanidad.

Entre ellos figuran desde maestros clásicos como Artemisia Gentileschi, Vincent van Gogh, Beatrix Potter, George Bellows y Norman Rockwell hasta contemporáneos, como los mexicanos Frida Kahlo y Diego Rivera, Robert Colescott, Frank Frazetta, Ernie Barnes y Robert Crumb.

Los extensos pasillos abordan diferentes temáticas del arte narrativo, catalogadas en cinco grandes grupos: cómics, historias para la infancia, fantasía, historia y comunidad.

La pintura se entremezcla en los espacios con viñetas de Walt Disney, manga, dibujos de Pikachu, la fotografía de Robert Capa o instantáneas tan icónicas como 'La niña afgana', así como un poderoso cuadro de Barack Obama de espaldas.

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El coloso museo de George Lucas también rinde un homenaje al arte inmaterial y los grandes tesoros imposible de trasladar, como parte de una forma de acercar el arte universal al público a través de la tecnología.

Mediante una experiencia inmersiva, el centro recrea el techo de la Capilla Sixtina, los Toros Alados con Cabeza Humana del Palacio de Sargón II en el Museo del Louvre, o las antiguas pinturas rupestres del Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira en España.

El Museo alberga además una colección exhaustiva de utilería, obras de arte y objetos de dos de las franquicias cinematográficas más queridas de la historia: Star Wars e Indiana Jones.

Esta extensa biblioteca, que se estableció por primera vez en 1983 en Skywalker Ranch en el condado de Marin, California, aborda más de cuatro décadas de cine que han nutrido y reflejado por años la visión creativa de Lucas.

En su interior aguardan auténticas joyas cinematográficas, como la exhibición del traje de Darth Vader, el robot R2-D2 o el traje de C-3PO propias de la saga 'Star Wars' ('La guerra de las galaxias'),

A un exterior paisajístico, una suerte de plaza pública al aire libre dominada por un gran óculo que deja entrever el cielo, el complejo cuenta con dos salas de cine con capacidad para casi 300 personas, que proyectarán películas de forma continua.

A ello se suma una biblioteca con una amplia selección de publicaciones para todas las edades. Aunque el servicio de préstamo externo no está disponible, los ejemplares se pueden reservar para su consulta en las instalaciones.

La quinta y última planta de este ambicioso museo se encuentra reservada para los murales, incluido una galería exclusiva dedicada a obras hasta el momento nunca vistas del artista callejero y activista político Banksy.