El petróleo de Texas baja 1,24 %, con la vista puesta en posible acuerdo entre EEUU e Irán

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de octubre, los de referencia en Estados Unidos, restaron 1,19 dólares respecto al cierre anterior.

Trump declaró este martes ante la Asamblea General de la ONU que debe tomar una "gran decisión" sobre Irán: si llegar a un acuerdo que ponga fin a la guerra o "aniquilar" a la República Islámica.

En la misma intervención, sin embargo, el mandatario opinó que habrá un acuerdo para poner fin a la guerra después de las elecciones legislativas estadounidenses del próximo 3 de noviembre.

La expectativa por un acuerdo entre ambos países presionó a la baja los precios del crudo, según los analistas.

A esto se suma que el mandatario aseguró que la Armada estadounidense ha escoltado recientemente más de 1.000 millones de barriles de petróleo por el estrecho de Ormuz, donde, a pesar del bloqueo iraní, dijo que "está fluyendo más crudo que en cualquier otro momento desde el inicio de la guerra".

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Según JPMorgan, los flujos de petróleo procedentes de Oriente Medio se mantienen "fuertes" pese al bloqueo de Ormuz y el reciente cierre del oleoducto saudí Este-Oeste.

Por otro lado, Trump se mostró abierto a reunirse con su homólogo iraní, Masoud Pezeshkian, que tiene previsto intervenir en la Asamblea General este miércoles.

El analista Tom Essaye apunta hoy en su informe diario Sevens Report que unas conversaciones directas entre Trump y Pezeshkian o entre los socios del Golfo, Irán y EE.UU. "serían un factor positivo" para el mercado de crudo.