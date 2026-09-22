El petróleo de Texas baja un 2,37 % ante el posible restablecimiento del bombeo saudí

A las 09:00 hora local (13:00 GMT), los contratos de futuros del WTI para entrega en octubre restaban 2,27 dólares respecto al cierre anterior, en un mercado que reacciona con alivio ante la reducción de la prima de riesgo geopolítico.

La presión a la baja en las cotizaciones se produce tras conocerse que Arabia Saudí está realizando pruebas operativas para reabrir, previsiblemente esta misma semana, su estratégico oleoducto Este-Oeste.

Esta infraestructura clave, que permite desviar el bombeo hacia el mar Rojo esquivando el estrecho de Ormuz, había quedado interrumpida tras sufrir daños por ataques con drones el pasado 10 de septiembre.

Los inversores hoy también estarán antentos a la apertura de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, donde el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se dirija a los líderes mundiales.