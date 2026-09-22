El precio del gas natural baja más del 5 % y cotiza por debajo de los 70 euros

A las 12:15 horas (10:15 GMT) de este martes, el precio del gas natural se sitúa en 69,5 euros el megavatio hora con un descenso del 5,64 %.

En la víspera, el precio del gas ya descendió más del 7 %.

Este martes, al igual que el precio del crudo, el del gas natural baja con fuerza ante las mayores expectativas del mercado sobre un posible acercamiento diplomático entre Estados Unidos e Irán.

La agencia de noticias Kyodo News ha publicado que Irán se ha ofrecido a reabrir el estrecho de Ormuz en un plazo de siete días si Estados Unidos da los primeros pasos para aliviar la presión militar.

La propuesta, que ya habría sido transmitida a Washington a través de mediadores, pide la reanudación de las conversaciones con el objetivo de alcanzar un cese definitivo de las hostilidades entre los dos países, según la información.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Teherán planea aprovechar la Asamblea General de la ONU que se celebra esta semana en Nueva York para consultar con los países que actúan como intermediarios.

Justamente, el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, viajará este miércoles a Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se mostró "probablemente abierto" a reunirse con él.