El presidente de Portugal se reunirá el jueves con el papa León XIV en el Vaticano

La agenda de Seguro se desarrollará miércoles y jueves, y el programa incluye un encuentro con el secretario para las Relaciones con los Estados y las Organizaciones Internacionales, el arzobispo Paul Richard Gallagher, así como la ceremonia de inauguración de la escultura 'Encuentro', de Álvaro Siza Vieira, en los Jardines del Vaticano.

El presidente de la República también visitará la iglesia de San Antonio de los Portugueses, en Roma.

Seguro reiterará al papa la invitación que ya le extendió en mayo para visitar Portugal en 2027 con motivo del 110 aniversario de la canonización de los pastores Francisco y Jacinta.

El de esta semana será el primer encuentro entre el actual presidente y el sumo pontífice, que recibió al predecesor de Seguro, Marcelo Reblo de Sousa, poco antes de que este dejara el cargo.

El predecesor del actual sumo pontífice, el papa Francisco, tuvo una relación especial con Portugal, país que visitó en dos ocasiones: en la primera estuvo en el santuario de Fátima con motivo del centenario de las apariciones de la Virgen a los pastores, y después, en 2023, por la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ).

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Además, cuando fue elegido papa, el 13 de marzo de 2013, pidió al patriarca de Lisboa que consagrara su pontificado a la Virgen de Fátima.