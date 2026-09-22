El presidente sursudanés anuncia la disolución de su Gobierno a 3 meses de las elecciones

"El Gobierno de transición de Sudán del Sur se disolverá hoy, marcando un paso decisivo hacia las elecciones generales programadas para el 22 de diciembre", dijo la oficina del presidente en un comunicado emitido tras una reunión ampliada de la Presidencia.

La nota indicó que la resolución formal se anunciara durante la noche, de acuerdo con los requisitos legales que rigen los comicios, y recordó que estas elecciones han sido pospuestas repetidamente a lo largo de los años, por lo que los líderes políticos acordaron a finales de 2025 "evitar otra extensión del periodo de transición".

Kiir también reafirmó a los sursudaneses y a la comunidad internacional que el acuerdo de paz de 2018 "no ha colapsado", en referencia al pacto que puso fin a un lustro de guerra entre Gobierno y la oposición que se saldó con unos 400.000 muertos, en medio de las preocupaciones de que las tensiones actuales reactiven el conflicto.

De cara a las elecciones, un elemento clave del acuerdo de 2018, el presidente sostuvo que se han modificado leyes clave "para eliminar los obstáculos" para su celebración -como los requisitos previos estipulados en el pacto- y que se han registrado al menos 39 partidos políticos.

"El marco legal enmendado separa la celebración de las elecciones de la finalización del proceso de elaboración de la Constitución permanente y del censo nacional de población y vivienda", indicó la nota, en referencia a los mencionados obstáculos.

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El anuncio de Kiir se produce exactamente a tres meses de la fecha de los comicios anunciada por la Comisión Nacional de Elecciones, tal y como establece la normativa.

Los comicios previstos en el acuerdo de 2018 se han pospuesto reiteradamente debido a retrasos en la implementación de disposiciones clave, como la redacción de una Constitución permanente, la unificación de las fuerzas armadas y la obtención de fondos electorales suficientes.