El primer ministro de Nepal parte hacia la ONU para pedir justicia climática tras la riada

Shah partirá de Katmandú a las 19.00 hora local (13:15 GMT) en un vuelo de Qatar Airways, con una breve escala en Doha, informaron a EFE funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Está previsto que el mandatario nepalí se dirija a la Asamblea el jueves, y se espera que su discurso se centre en la justicia climática y la compensación por las pérdidas relacionadas con el clima tras la masiva riada del pasado 26 de agosto.

Según confirmó el Ministerio de Exteriores nepalí, Shah se reunirá durante su viaje a Estados Unidos con el Secretario General de la ONU, António Guterres.

El Gobierno nepalí indicó además que el cambio climático, la justicia climática, la cooperación entre los países montañosos y el desarrollo de sistemas de alerta temprana serán prioridades diplomáticas fundamentales.

Para su salida este martes, el primer ministro ha suspendido la tradicional guardia de honor del Ejército nepalí en el aeropuerto, y no se ha invitado a ningún diplomático extranjero a despedirle, indicaron funcionarios, en pleno luto nacional por las víctimas de las inundaciones.

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Shah, de 36 años, será uno de los líderes más jóvenes en intervenir en la Asamblea. Su intervención será la primera internacionalmente en su cargo de primer ministro, después de que asumiera el poder en marzo impulsado por las protestas de la generación Z que tumbaron al anterior Gobierno.

Mientras más de 5.700 personas continúan desaparecidas tras la riada, Nepal denunciará ante la comunidad internacional cómo la nación del Himalaya sufre los peores estragos del cambio climático pese a ser uno de los países que menos contribuye a las emisiones globales de carbono.

Enclavado entre China y la India, dos de los mayores gigantes industriales del planeta, Nepal es uno de los países más vulnerables a las catástrofes climáticas a pesar de generar menos del 0,1 % de las emisiones globales.