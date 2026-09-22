En la última semana, 1.309 migrantes volvieron a Marruecos voluntariamente desde Ceuta

Respecto a la semana pasada, el Gobierno español rebajó la cifra de menores sin tutelar en las calles de la ciudad autónoma fronteriza a entre 500 y 700 menores sin proteger, frente a los 2.300 ya filiados.

A finales de julio, más de 72.000 personas entraron irregularmente a Ceuta desde Marruecos, aunque la gran mayoría volvió a suelo marroquí en los días posteriores.

Además, la Policía Nacional anunció hoy que ha localizado en Ceuta dos apartamentos en cuyo interior había hacinados cerca de treinta migrantes, muchos de ellos menores de edad, con lo que ya son cuatro los descubiertos en la ciudad autónoma en menos de una semana.

Sobre los migrantes adultos, de las más de 6.000 personas ya atendidas en instalaciones, se realizaron 2.546 triajes, un 40 % más que la semana pasada, lo que implica una agilización en los expedientes de devolución.

El Gobierno de Ceuta expresó que espera que la frontera del espigón del Tarajal, que separa a la ciudad española de Marruecos, esté "protegida" y se hayan adoptado las "medidas pertinentes" ante los llamamientos a nuevas entradas masivas para mañana miércoles, coincidiendo con las elecciones legislativas del país africano.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El portavoz del Gobierno ceutí, Alejandro Ramírez, pidió conocer las actuaciones del Gobierno central para proteger la frontera, ya que no saben ni cómo ni cuándo se hará, "y lo deseable es que estas nuevas infraestructuras se ejecuten cuanto antes", afirmó.

No obstante, al igual que ha ocurrido en otros avisos de entradas, el Gobierno ceutí espera "que mañana no ocurra nada".

Por su parte, el Ministerio del Interior de España inició hoy los trámites para prolongar el espigón de El Tarajal y para instalar un sistema de "balizamiento permanente" que reemplazará a la actual barrera flotante instalada en agosto.

La obra se realizará en dos fases: la primera servirá para prolongar el espigón mar adentro un total de 15 metros, con un cerramiento superior de malla 'antitrepa', mientras que en una segunda fase se prolongará el espigón 100 metros lineales en el mar a través de un dique vertical.

Además, se instalará un sistema de balizamiento flotante para desplegar una red de alta resistencia hasta el fondo del mar para impedir el paso sumergido, con un coste estimado de dos millones de euros.