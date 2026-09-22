Erdogan denuncia en la ONU que Gaza "es el mayor cementerio infantil del mundo"

"Gaza es hoy no solo el mayor cementerio infantil del mundo, también es la zona con más niños que han sufrido amputaciones. Gaza es el campo de concentración más inhumano, más vergonzoso de nuestra época", dijo el mandatario ante la Asamblea.

Pidió a los países que aún no hayan reconocido el Estado de Palestina a revisar su postura y denunció como una "injusticia" que Estados Unidos haya vetado por segundo año consecutivo el viaje del presidente palestino, Mahmud Abás, a Nueva York, donde se celebra la Asamblea General.

Erdogan también denunció la "mentalidad genocida" de Israel y sostuvo que cerca de 74.000 palestinos han muerto en Gaza por el "terrorismo de Estado" que atribuyó a ese país.

La delegación israelí abandonó la sala durante el discurso de Erdogan.

El mandatario turco insistió una vez más en la necesidad de reformas para reducir la influencia de los cinco miembros del Consejo de Seguridad Nacional y subrayó la importancia de Naciones Unidas como "esperanza" para los civiles en numerosos conflictos del mundo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

También subrayó la importancia de garantizar la navegación comercial en el mar Negro, tildando de "inaceptables" los ataques, "sean de la parte que sean", contra buques mercantes, y de proteger también el libre paso por el estrecho de Ormuz.

Erdogan recordó que Turquía "es una parte inseparable de Europa" y aseguró que "es imposible para Europa ser más fuerte o más segura si excluye Turquía de su arquitectura de seguridad".

Concluyó denunciando como "ataque" las recientes leyes de algunos países, como Austria, contra el uso del velo islamista en los colegios e insistió en la necesidad de "proteger la familia, formada por hombre y mujer".

"Continuaremos con nuestra labor de proteger la familia, pese a a los ataques de los lobis", prometió el presidente turco, en aparente referencia a la amplia campaña de detenciones de activistas LGTB en Turquía en semanas pasadas.