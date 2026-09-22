España señala a China como "gran aliado" y aboga por evitar dependencias

Durante su participación en un diálogo sobre comercio exterior organizado por el foro Spain Investors Day, López Senovilla subrayó que "en absoluto existe desconfianza sino una relación institucional muy importante" con China.

Sobre Estados Unidos, recordó que sigue siendo el "primer inversor en España y el primer destino de inversión representando, aproximadamente, el 23 % de la inversión extranjera total".

La inversión procedente de Washington, agregó la secretaria de Estado, creció un 84 % respecto al mismo periodo del año anterior.

López Senovilla enfatizó, además, que el sector exterior español mantiene su fortaleza con un crecimiento interanual superior al 2,2 % en los primeros siete meses de 2026 y recordó que España se consolidó como uno de los principales destinos de la inversión extranjera directa, con un stock superior a los 600.000 millones de euros.

La secretaria subrayó así que "el comercio exterior no es solo una dimensión complementaria de la economía, sino que ha demostrado ser una auténtica palanca de crecimiento, competitividad y resiliencia".

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"España no es solamente un mercado de cerca de 49 millones de consumidores, sino una plataforma desde la que acceder al mercado europeo de casi 500 millones", defendió.