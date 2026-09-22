Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia firman en la ONU el acuerdo de seguridad

Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia firman en la ONU el acuerdo de seguridad

Naciones Unidas, 22 sep (EFE).- Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia firmaron este martes, en los márgenes de la Asamblea General de la ONU, el acuerdo de seguridad que alcanzaron tras las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de invadir la isla ártica.