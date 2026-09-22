Foro en Nueva York analizará los cambios del orden mundial y su impacto en América Latina

El encuentro, organizado por la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode) y la Global Foundation for Democracy and Development (GFDD), reunirá a académicos, economistas, especialistas en relaciones internacionales y representantes de organismos multilaterales para analizar los cambios del orden internacional y sus implicaciones para América Latina y el Caribe.

El foro, creado e impulsado por el expresidente dominicano Leonel Fernández, se desarrollará en el centro Lerner Hall de la universidad en mención, con el apoyo del Instituto de Estudios Latinoamericanos (ILAS) de ese centro académico y del centro de pensamiento Global Americans.

Bajo el lema “América Latina y el Caribe ante un mundo en transformación”, el foro abordará el impacto de los conflictos internacionales sobre los mercados energéticos, las cadenas globales de suministro, los precios de los alimentos, las inversiones y la estabilidad financiera.

La jornada incluirá cuatro paneles y una conferencia magistral, y se desarrollará en formato híbrido, con participación presencial y virtual e interpretación simultánea en español e inglés.

La agenda también pondrá el foco en los cambios derivados de la innovación tecnológica, la inteligencia artificial, la transición energética y la reconfiguración de las cadenas de valor, factores que están modificando las condiciones de competitividad entre los países.

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Los participantes discutirán además los retos de la región para atraer inversión productiva, diversificar mercados y avanzar hacia un crecimiento sostenible e inclusivo, con énfasis en la productividad, la integración regional y la estabilidad institucional.

La dimensión política ocupará otro de los ejes del encuentro, en un año que contempla procesos electorales en distintos países latinoamericanos y las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos.

Uno de los paneles estará dedicado al panorama electoral de América Latina, mientras que otro analizará el papel del voto latino en las elecciones estadounidenses de 2026 y su importancia para la política de ese país y sus relaciones con América Latina y el Caribe.

Entre los participantes confirmados se encuentran el periodista y escritor Juan Luis Cebrián, editor fundador de El País; el historiador y exministro de Exteriores de Israel Shlomo Ben-Ami; Lisa Anderson, profesora emérita de Relaciones Internacionales de Columbia University; el economista y exministro colombiano de Hacienda José Antonio Ocampo, y Shari Spiegel, jefa de la Subdivisión de Análisis y Desarrollo de Políticas de UN-DESA.

Las mesas de discusión serán transmitidas a través de los canales digitales de Funglode, GFDD y una red de plataformas aliadas.

La Agencia EFE contó con el apoyo de Funglode para la difusión de este contenido.