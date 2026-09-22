FundéuRAE: “tostar(se)”, conjugación adecuada

Sin embargo, a veces en la prensa aparecen frases como estas: “Dinamarca pide ayuda a España para evitar que sus turistas se tosten al sol”, “Pasa por un despulpado, secado, trillado o una limpieza, y finalmente se tosta y muele” o “La carbonara se tosta con mantequilla, con chalota y con panceta”.

Tanto el “Diccionario de la lengua española” como el “Diccionario panhispánico de dudas” indican que el verbo “tostar(se)”, en todas sus acepciones, se conjuga siguiendo el modelo de “contar”, por lo que la primera “o” diptonga en “ue” en ciertas formas del presente de indicativo y de subjuntivo, así como en algunas formas del imperativo: “tuestan”, “tueste”, “tuesten”..., pero no en “tostamos”, “tostéis” o “tostad”. Lo mismo cabe decir del verbo “retostar”.

Por tanto, en los ejemplos lo apropiado habría sido escribir “Dinamarca pide ayuda a España para evitar que sus turistas se tuesten al sol”, “Pasa por un despulpado, secado, trillado o una limpieza, y finalmente se tuesta y muele” y “La carbonara se tuesta con mantequilla, con chalota y con panceta”.

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