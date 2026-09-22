Grupo de Expertos de la ONU: "En algún momento el régimen nicaragüense rendirá cuentas"

"Un régimen como el que opera en Nicaragua, y en la zona en la que opera, no es sostenible. En algún momento va a haber rendición de cuentas, si no dentro, fuera del país", aseguró a EFE el jurista alemán Jan-Michael Simon, presidente del grupo de expertos establecido en 2022 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

"Es un régimen basado en muy pocas cabezas, muy débil en su línea de mando, y esto normalmente no sobrevive por mucho tiempo", auguró.

Ante el mismo Consejo de Derechos Humanos, que Nicaragua abandonó en 2025, Simon presentó un informe que, bajo el título "Anatomía de la crueldad estatal", denuncia y detalla ocho muertes bajo custodia en Nicaragua desde el inicio de la crisis política de 2018, de las que responsabiliza al régimen de Ortega y Murillo.

Entre esas muertes figura la de Humberto Ortega, hermano del copresidente y fallecido en 2024, o la del líder indígena miskito Brooklyn Rivera, según un informe que también denuncia la desaparición forzada de 161 personas desde 2018, de las que 29 siguen en paradero desconocido.

"Hemos encontrado a partir de 2023 un patrón en materia de desaparición forzada que demuestra que este método ya no busca castigar a las personas, o a sus familiares cercanos, sino que más bien se utiliza como un instrumento para aterrorizar a familias, incluso comunidades enteras", señaló Simon a EFE.

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Además, aumenta el tiempo durante el que estas personas permanecen detenidas en paradero desconocido: antes solía ser de horas, días o semanas, pero ahora es frecuente que se convierta en meses o incluso años.

El presidente del grupo de expertos expresó el temor por la vida de los 29 desaparecidos en la actualidad, dados antecedentes como el de Rivera, cuya muerte fue notificada el pasado mes de mayo por las autoridades nicaragüenses tras más de dos años de detención arbitraria del líder político, gran parte del tiempo en paradero desconocido.

"La muerte de Rivera debería servir de llamada de atención a la comunidad internacional para que actúe", señaló en rueda de prensa el húngaro Reed Brody, también miembro del grupo de expertos, quien recalcó que "hasta que Nicaragua disponga de instituciones capaces de responder, la rendición de cuentas tendrá que venir de fuera".

Brody recordó que ocho familiares y allegados de Rivera también están en situación de desaparición forzada después de intentar reclamar el cuerpo del líder indígena.

"La desaparición de personas ya no es simplemente una consecuencia de la represión, se ha convertido en uno de sus instrumentos y, en particular desde 2023, la muerte bajo custodia es su consecuencia más irreversible", advirtió Simon en la misma rueda de prensa.