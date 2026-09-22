Guterres habla de caso en CPI de genocidio en Gaza y el "fantasma de la limpieza étnica"

Durante su discurso en su última Asamblea General antes de abandonar el cargo, el diplomático portugués recodó que un dictamen consultivo "del caso Aplicación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio en la Franja de Gaza" dejó claro que la ONU debe poder cumplir su mandato en la zona.

"Todas las partes deben respetar el derecho internacional y las órdenes de la Corte", aseguró sobre el caso presentado por Sudafrica en diciembre de 2023 ante la CPI.

El diplomático portugués ha evitado calificar de genocidio la actuación de Israel en Gaza a pesar de que informes independientes de la ONU apuntan a que podría haberse cometido y de que la relatora especial de Naicones Unidas sobre los territorios palestinos, Francesca Albanese, habla abiertamente de que Israel está llevando a cabo un genocidio en Gaza.

"La violencia, los desplazamientos y la expansión de los asentamientos por parte de Israel en la Cisjordania ocupada están arrasando el camino hacia la paz y haciendo surgir el fantasma de la limpieza étnica", aseveró.

Guterres condenó de igual manera los "abominables atentados" perpetrados por Hamás el 7 de octubre de 2023 y la posterior ofensiva del Ejérjito israleí contra los palestinos de Gaza, que, según dijo, ha supuesto un nivel de matanzas y destrucción "sin precedentes" en sus años en el cargo.

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"No podemos permitir que la solución de dos Estados desaparezca ante nuestros ojos", concluyó.

En la pasada edición de la Asamblea General, una mayoría de países respaldó la Declaración de Nueva York para impulsar la convivencia de un Estado palestino y uno israelí.

La delegación de Palestina, liderada por su representante ante la ONU, Riyad Mansour, aplaudió la intervención de Guterres mientras que la israelí se quedó en silencio.

El Gobierno de Donald Trump no concedió visados al presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, y los funcionarios de su Gobierno para participar en el debate general de la Asamblea General.