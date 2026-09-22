Guterres habla de Oriente Medio con Erdogan, el rey de Jordania y el emir de Catar

Guterres recibió a los tres jefes de Estado en el marco de la semana de Alto Nivel de la Asamblea General de la ONU, en la que intervinieron de los primeros por el rango de sus representantes.

Según un comunicado de la secretaría general de la ONU, Guterres y el rey Abdalá II conversaron sobre la situación en Palestina y en Líbano.

Ambos coincidieron en la importancia de "la recuperación y la reconstrucción" así como de la necesidad de impulsar una solución negociada de dos Estados.

Durante su intervención en el pleno, el rey jordano cuestionó el valor del derecho internacional por haber ignorado la ocupación de Israel, al que acusó de haber cometido violaciones del derecho internacional y crímenes de guerra.

Erdogan y Guterres abordaron también la situación en todo Oriente Medio, además de Chipre y guerra en Ucrania, otro de los temas que se espera sea clave en esta edición.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Con el emir de Catar, Guterres refirmó la importancia de respetar los derechos y las libertades de navegación, especialmente en el estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán, y en el de Bab el-Mandeb, amenazado por los rebeldes hutíes de Yemen.

Guterres elogió la "cooperación de larga data" de Catar con la ONU y reafirmó el compromiso de la organización para seguir avanzando en materia de prevención de conflictos y mediación.

Catar, Jordania y Turquía mantienen una postura coordinada ante la guerra de Estados Unidos e Irán y han instado en varias ocasiones a encontrar una salida pacifica del conflicto a través de la mediación. Catar ha tenido un papel activo en el diálogo entre Washington y Teherán.