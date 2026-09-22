Guterres llama a gobernar la IA: "Debe ser moldeada por la humanidad y para la humanidad"

"La inteligencia artificial debe ser moldeada por la humanidad, con la humanidad y para toda la humanidad", aseguró Guterres en la apertura de su última Asamblea General en el cargo.

El secretario general situó la IA como una de las crisis a las que se enfrenta el mundo durante el siglo XXI y apuntó que la manera en la que se gestiona determinará el futuro: "Los propios desarrolladores que crean estos sistemas están dando ahora la voz de alarma".

Según dijo, al llegar al cargo hace casi 10 años, cuando la IA "apenas estaba en el punto de mira", advirtió de los riesgos que podía tener.

"Una década después, la IA es, sin duda, un enorme potencial para hacer avanzar la medicina, acelerar los descubrimientos científicos, ampliar las oportunidades y mejorar la vida de las personas", manifestó.

En este sentido, defendió que la tecnología no es peligro, sino los sistemas "sin rendición de cuentas", el poder sin control y la toma de decisiones sin transparencia.

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"Los robots asesinos no deben tener cabida en nuestro futuro", aseveró tras apuntar que las máquinas nunca deberían poder decidir sobre la vida de nadie.

Guterres apostó por trabajar en un marco multilateral de gestión de riesgo de la IA respaldado por una supervisión creíble e independiente y pidió a los gobiernos con las capacidades en IA más avanzadas, que tengan las mayores responsabilidades con la humanidad.

"El primer deber de un gobierno es proteger a su pueblo. Los gobiernos deben asumir sus responsabilidades", defendió.

El diplomático alertó de que esta nueva forma de poder, que considera "demasiado concentrada" y que avanza "a una velocidad extraordinaria", requiere de una estrategia común para la que se deberían dejar de lado las tensiones geopolíticas.