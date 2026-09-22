Hallan muerta en su domicilio a la embajadora de Portugal en Bulgaria

Hallan muerta en su domicilio a la embajadora de Portugal en Bulgaria

Varna (Bulgaria), 22 sep (EFE).- La embajadora de Portugal en Bulgaria, Ana Maria Ribeiro da Silva, de 66 años, fue hallada muerta este martes en su domicilio de Sofía, sin signos de violencia y con un infarto como la causa más probable del fallecimiento, informaron a EFE fuentes del Ministerio del Interior búlgaro.