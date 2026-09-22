Hija de María Corina Machado recoge en Nueva York premio al liderazgo concedido a su madre

María Corina intervino de manera virtual en el evento, que tuvo lugar en un hotel en el centro de Manhattan, y aseguró que "el pueblo venezolano nunca renunciará a su legítimo derecho a gobernarse a sí mismo".

"Por eso es vital entender que los venezolanos ven a Estados Unidos como mucho más que un aliado estratégico. Vemos a una nación de personas que comparten el valor de la libertad y la democracia", afirmó la política.

La Cumbre Anual de Concordia, el principal foro público-privado que se celebra en paralelo a la Asamblea General de la ONU, reconoce este año a María Corina por su "liderazgo en el movimiento democrático venezolano y su papel en el avance de la transición política y económica del país".

"Este comité busca líderes que eligen la valentía cuando el camino más fácil sería el silencio. María Corina Machado lo ha hecho una y otra vez, ganando unas primarias con el 92 % de los votos, construyendo una coalición por el cambio democrático incluso tras haber sido excluida de la boleta electoral y sin vacilar en su convicción de que Venezuela merece instituciones que sirvan a su pueblo", apuntó en un comunicado Anita McBride, presidenta del Comité del Premio al Liderazgo de Concordia.

El foro destacó además que la venezolana recibió el Premio Nobel de la Paz en 2025 por su trabajo en la "promoción de los derechos democráticos en Venezuela y su lucha por una transición justa y pacífica a la democracia".

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Asimismo, subrayó que María Corina fue miembro de la Asamblea Nacional de Venezuela y fundadora de VENTE Venezuela, un movimiento político "que promueve la gobernanza democrática y las reformas orientadas al mercado".

María Corina recibe este premio en un año clave para Venezuela tras la detención de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, ambos acusados de narcoterrorismo y que aguardan el comienzo de su juicio en una prisión de Nueva York.

Además, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, se encuentra ahora mismo en la Gran Manzana para participar en la Asamblea General de la ONU, donde tiene previsto dar un discurso y reunirse con el presidente de EEUU, Donald Trump.