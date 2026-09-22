Hong Kong sopesa actuar contra filme sobre Joshua Wong que lidera visualizaciones en línea

El Departamento de Seguridad hongkonés advirtió al medio Hong Kong Free Press de que cualquier obra transmitida dentro de sus fronteras debe acatar estrictamente el ordenamiento jurídico, con especial énfasis en las normativas sobre salvaguarda estatal vigentes.

La autoridad recalcó que la policía intervendrá ante presuntas infracciones e instó a la ciudadanía a desvincularse de conductas que comprometan la soberanía nacional.

La controversia estalló tras un artículo crítico del rotativo afín a Pekín Wen Wei Po, que acusó a la cinta de distorsionar acontecimientos para ensalzar la figura de Wong, quien se declaró este mes culpable de conspiración para coludir con fuerzas extranjeras, un delito contemplado en la Ley de Seguridad Nacional impuesta por Pekín en 2020 y que puede ser castigado con cadena perpetua.

Dirigido por el realizador estadounidense Joe Piscatella y premiado en el Festival de Sundance, el largometraje continúa accesible en el catálogo de suscripción y su avance promocional acumula cientos de miles de reproducciones en YouTube.

La obra examina los orígenes y la trayectoria política de Wong, de 29 años y que permanece preso desde hace seis tras ser condenado por subversión.

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El líder estudiantil saltó a la escena pública con apenas 15 años al frente del colectivo 'Scholarism', cuya movilización forzó la retirada del currículo de educación patriótica en 2012, antes de erigirse en icono de la 'Revolución de los Paraguas' durante las protestas de 2014 que pedían sufragio universal libre y directo.

En 2016, el disidente cofundó el partido político Demosisto para defender la autodeterminación democrática del territorio, iniciativa que motivó reiteradas inhabilitaciones electorales por parte de las autoridades pro-Pekín para bloquear su candidatura parlamentaria.

Su activismo adquirió una intensa proyección internacional al testificar ante comités del Congreso de Estados Unidos y reunirse con líderes europeos, gestiones dirigidas a impulsar sanciones diplomáticas y leyes de apoyo a la autonomía hongkonesa que derivaron en su nominación al Premio Nobel de la Paz.

Tras movilizar a la sociedad en las multitudinarias protestas antigubernamentales de 2019, fue imputado por organizar unas primarias democráticas.

La vigilancia de las autoridades cuenta con precedentes como la prohibición judicial en 2024 del himno opositor 'Gloria a Hong Kong' y la retirada en Disney+ de episodios de 'Los Simpson' con sátiras sobre Tiananmen.

El marco punitivo iniciado hace seis años se completó con la ordenanza de salvaguarda de 2024, que ha intensificado la autocensura entre plataformas tecnológicas, distribuidoras internacionales y creadores independientes de la excolonia.