HRW denuncia como "ataque a libertad de prensa" los 2 años de cárcel a periodista maliense

El periodista, director del periódico independiente 'Le Témoin' (El Testigo), fue arrestado el 9 de junio en Bamako acusado de un "delito de carácter regional que atenta contra la unidad nacional y la credibilidad del Estado" y fue condenado a dos años de prisión el 14 de septiembre, según informó HRW.

Su arresto ocurrió días después de que comentara en un programa de televisión que el Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (JNIM, filial de Al Qaeda en el Sahel) controlaba la ciudad de Kidal (norte) y que la situación de seguridad estaba empeorando.

El grupo terrorista había lanzado ataques en todo el país el 25 de abril, asesinando al ministro de Defensa y apoderándose de varias ciudades del norte.

Antes de la detención de Keita, las autoridades detuvieron a otro periodista, Chahana Takiou, también director de otro medio, '22 Septembre', después de que criticara públicamente a las autoridades por procesar a otro compañero de profesión, Youssoff Sissoko.

La ONG considera que la condena de Keita forma parte de "un patrón más amplio en Mali, en el que las autoridades buscan silenciar a periodistas, defensores de los derechos humanos y figuras de la oposición".

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Reporteros Sin Fronteras (RSF) también denuncia esta condena como "injusta" y afirma que es "un ejemplo más de la criminalización del periodismo en Malí a través de la ley de delitos cibernéticos".

El país, inmerso en una prolongada inestabilidad política, ha sufrido dos golpes de Estado desde 2020 y desde agosto de 2023, el norte registra una escalada de enfrentamientos entre el Ejército y grupos independentistas.