Irak amplía el plazo para el desarme de las milicias hasta finales de junio de 2027

En una entrevista con el diario estadounidense The New York Times, el primer ministro iraquí, Ali al Zaidi, anunció por primera vez que el 30 de septiembre será, realmente, el inicio de este proceso de desarme, que coincidirá con la fecha de la salida prevista de las tropas extranjeras de Irak que participan en la coalición internacional antiyihadista desde 2014.

A finales de septiembre, habrá un periodo de 90 días en el que las milicias iraquíes no lanzarán ningún ataque ni tampoco serán objetivo de las fuerzas de Estados Unidos estacionadas en el país, reveló Al Zaidi, que apuntó que este plazo también servirá para que estos grupos entreguen las armas o se integren completamente en el Ejército.

El Gobierno iraquí anunció a finales de junio su plan para el desarme o la integración de las decenas de milicias de la agrupación Fuerzas de Movilización Popular (FMP), así como otras facciones que escapan del control del aparato de seguridad del Estado, pero muchos de estos movimientos armados rechazaron el cronograma inicial.

Las FMP, compuestas por milicias mayoritariamente chiíes, fueron formadas en 2014 para combatir al grupo terrorista suní Estado Islámico (EI), pero continuaron operando tras la derrota territorial de los yihadistas en 2017 como grupo paramilitar e incluso se implantaron en varias instituciones estatales.

Algunas de las milicias más poderosas, como Kataib Hizbulá, son muy cercanas a Irán y han formado agrupaciones paraguas como la llamada Resistencia Islámica en Irak, que ha atacado objetivos estadounidenses en Oriente Medio desde el estallido de la guerra de Gaza en 2023 y también países árabes del golfo Pérsico durante el actual conflicto.

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Eso ha provocado fricciones entre Washington y Bagdad, que hasta ahora ha fracasado a la hora de controlar a estas milicias pese a las exigencias y presiones ejercidas por Estados Unidos, un socio estratégico para Irak.

Al Zaidi explicó al periódico estadounidense que su Gobierno ha formado un comité para negociar el desarme con las milicias y establecer un cronograma y unos términos que se anunciarán el 30 de septiembre, aunque las facciones están presionando para que se extienda aún más la fecha, para finales de 2027.

Sin expectativas de acuerdo entre Washington y Teherán para poner fin a la guerra, ni las milicias ni Irán estarían dispuestas a deponer las armas, especialmente porque una vez concluya el proceso de desarme, cualquier milicia "será considerada fuera de la ley", recordó el primer ministro.

Estas milicias llevan años exigiendo la salida de las tropas extranjeras de Irak, al considerar que son una amenaza a la soberanía del país árabe, mientras que Estados Unidos ha presionado para mantener efectivos, entre otras cosas, para no permitir que Irán obtenga más influencia sobre su vecino.