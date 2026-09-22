Israel acusa a Guterres de "destrozar credibilidad de ONU" por denunciar su acción en Gaza

Danon, que previamente ya ha cargado contra Guterres y acusa a menudo a la ONU de "antisemitismo", aseguró que el discurso del diplomático portugués fue "propaganda antiisraelí bajo la bandera de Naciones Unidas".
"Has convertido tu oficina en una herramienta para atacar a Israel y has destrozado la credibilidad de la organización", afirmó en un mensaje en X.
Durante el que fue su último discurso inaugural de la Asamblea General en el cargo, Guterres mencionó el caso sobre Gaza de la Corte Penal Internacional (CPI), el cual emplea el término genocidio, y aseguró que los asentamientos de Israel en Cisjordania hacen surgir "el fantasma de la limpieza étnica".
"La violencia, los desplazamientos y la expansión de los asentamientos por parte de Israel en la Cisjordania ocupada están arrasando el camino hacia la paz y haciendo surgir el fantasma de la limpieza étnica", aseveró el secretario.
El embajador calificó de "escandalosas insinuaciones" las declaraciones de Guterres y defendió que "es la hora de un nuevo liderazgo", en alusión al relevo del portugués, que dejará el cargo el próximo 1 de enero.