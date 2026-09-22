Israel acusa a Guterres de "destrozar credibilidad de ONU" por denunciar su acción en Gaza

Israel acusa a Guterres de "destrozar credibilidad de ONU" por denunciar su acción en Gaza

Naciones Unidas, 22 sep (EFE).- El embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, acusó este martes al secretario general, António Guterres, de "destrozar la credibilidad" de la organización después de que este denunciara la actuación del Ejército israelí en Gaza y Cisjordania durante su intervención ante la Asamblea General.