Juez otorga custodia de su hija a colombiana que denunció a artista peruano por violación

La decisión del Cuarto Juzgado de Familia de la Corte de Justicia de Lima fue anunciada por el Poder Judicial de Perú en su cuenta de la red social X, una semana después de la denuncia de Álvarez en el programa dominical Cuarto Poder y de que el ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables tomó en custodia temporal a la niña.

De acuerdo con la denuncia, Sifuentes habría abusado sexualmente de Álvarez en Colombia en 2019, cuando esta tenía 14 años; y posteriormente pagó para que la trayesen a Lima, donde ella quedó embarazada por los repetidos abusos del escultor, que en ese momento tenía 56 años.

Después del reportaje periodístico, la hija de ambos seguía en custodia de Sifuentes, pese a las demandas de la madre a la Justicia peruana para que no siguiese en el mismo entorno en el que ella denuncia que fue violentada junto a otras mujeres, tanto mayores como menores de edad.

No obstante, el miércoles último, la menor pasó a la custodia de la Unidad de Protección Especial (UPE) del Ministerio de la Mujer, donde sus especialistas realizaron las diligencias para definir la tenencia tutelar de la niña, en tanto que la madre recibía acompañamiento psicológico y asesoría legal del Gobierno peruano.

Como parte de las diligencias, se dispuso tomar la declaración de la denunciante mediante entrevista única en cámara Gesell para consignar su testimonio en calidad de prueba anticipada y con miras a un eventual juicio, la realización de pericias fonéticas y transcripción de audios de contenido incriminatorio, entre otros.

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A raíz del proceso, la justicia de Perú ordenó el último viernes nueve meses de impedimento de salida del país contra 'Mamanka', dado que la fiscal provincial Evelyn Taboada consiguió acreditar la vinculación del supuesto agresor con los hechos denunciados por la víctima ante la justicia.

El Ministerio Público informó que la Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas (Equipo 1), en conjunto con la Unidad Distrital de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos (Udavit), viene brindando atención multidisciplinaria y especializada a la víctima, por los hechos ocurridos desde hace siete años.

Las diligencias se ejecutan de forma coordinada con agentes de la División de Investigación de Delitos contra la Trata de Personas (Divintrap) de la Policía Nacional, a fin de establecer la plena identificación de otras posibles víctimas y determinar más hechos delictivos que vinculen a Sifuentes.