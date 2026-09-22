Kenia y EE.UU. quieren reforzar su cooperación en IA, minerales críticos y comercio

"Kenia y Estados Unidos comparten una asociación sólida y duradera basada en el comercio, la seguridad, la tecnología y el desarrollo", afirmó Ruto a través de su cuenta de la red social X, tras reunirse con Rubio en los márgenes de la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas, cuya semana de alto nivel empieza este martes en Nueva York.

El mandatario keniano subrayó que ambos países están "ampliando" su cooperación en "ámbitos emergentes", como la IA y "su aplicación en los sectores de la salud, la educación y los servicios financieros".

"Intercambiamos puntos de vista sobre la gobernanza responsable de las tecnologías de inteligencia artificial y exploramos oportunidades de cooperación en materia de materiales críticos y energía nuclear", destacó Ruto.

Ambos líderes abordaron también la "paz y seguridad regionales", incluyendo la misión de paz de la Unión Africana en Somalia y el apoyo a la estabilidad en Haití.

Trataron, asimismo, la respuesta a la crisis humanitaria en Sudán, país sacudido por una devastadora guerra civil desde abril de 2023, "mediante esfuerzos para lograr un alto el fuego, una solución política y un compromiso regional sostenido".

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Ruto agradeció la reciente prórroga hasta el 31 de diciembre de 2028 del programa de acceso comercial preferente para países de África subsahariana conocido como Ley de Oportunidades y Crecimiento Africano (AGOA).

Por su lado, el portavoz del Departamento de Estado estadounidense Tommy Pigott confirmó en un breve comunicado que Ruto y Rubio discutieron "cuestiones de diplomacia comercial, así como de paz y seguridad regionales".

"Conversaron sobre cómo las oportunidades relacionadas con los minerales críticos en Kenia pueden posicionar al país como un actor clave en el sector, al tiempo que ofrecen a las empresas estadounidenses la posibilidad de aportar valor añadido", detalló Pigott.

El portavoz señaló que, como "importante aliado no miembro de la OTAN" y con una "relación comercial en crecimiento", Kenia se mantiene como "un socio vital" de EE.UU. en la región.

Además, Rubio agradeció la "colaboración" de Kenia para implementar el acuerdo millonario bilateral de cooperación sanitaria lanzado bajo la "Estrategia de Salud Global EE.UU. Primero", presentada en septiembre de 2025 para reforzar el liderazgo sanitario de Washington en el mundo, después de los recortes a la ayuda internacional impuestos por el presidente Donald Trump.

La reunión se produjo tras la visita este septiembre a Kenia del subsecretario de Estado de EE. UU. para Asuntos Africanos, Frank Garcia, durante la que Washington y Nairobi ya reafirmaron su voluntad de reforzar la cooperación bilateral en varios ámbitos.