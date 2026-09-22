Kenia y la UE buscan impulsar su cooperación económica y en materia de paz y seguridad

"Nuestro objetivo es una cooperación económica más profunda que amplíe el comercio, la inversión y las oportunidades para los jóvenes kenianos, junto con una colaboración más sólida en materia de paz y seguridad y un sistema multilateral que responda de manera más efectiva a los retos globales actuales", señaló Mudavadi en la red social X.

Ambos líderes -explicó el jefe de la diplomacia keniana- exploraron "cómo llevar más allá la asociación estratégica entre Kenia y la UE".

"Kenia seguirá forjando alianzas que promuevan nuestros intereses nacionales, defiendan las prioridades de África y contribuyan a un mundo más pacífico, seguro y próspero", subrayó.

Mudavadi y Kallas se reunieron en los márgenes de la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas, cuya semana de alto nivel empieza este martes en Nueva York.

El encuentro se produjo después de que Kenia lanzara el pasado julio una estrategia de implementación de diez años para su Acuerdo de Asociación Económica (AAE) con la UE, que entró en vigor el 1 de julio de 2024, convirtiendo a este país en el primer miembro de la Comunidad de África Oriental (EAC) en forjar un pacto de este tipo con el bloque europeo.

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El acuerdo garantiza acceso libre de aranceles y cuotas para las exportaciones kenianas hacia la UE, que representa el primer destino de exportación del país africano y su segundo socio comercial más importante.

A diferencia de un tratado comercial clásico, el AAE incluye salvaguardas vinculantes sobre derechos laborales, protección ambiental y sostenibilidad.