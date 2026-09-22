Kremlin culpa a Kiev de bloquear exportación de grano en mar Negro y anuncia nuevas rutas

"La situación con los suministros de grano por el mar Negro se ha complicado considerablemente, la causa de esto fueron las acciones de la parte ucraniana", declaró el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, al comentar la propuesta de Turquía y Ucrania de cesar los ataques contra buques.

Indicó que "por orden del presidente (de Rusia, Vladímir Putin) se están creando rutas alternativas, direcciones alternativas para el transporte de grano".

Peskov admitió que Turquía presentó la propuesta del cese al fuego en el mar Negro "durante los recientes contactos entre el presidente Putin y el presidente (Recep Tayyip) Erdogan en Biskek" y este tema "posteriormente figuró en la correspondencia diplomática" entre ambos países.

Muchos los países del hemisferio sur, especialmente en África, dependen de los suministros de cereales de Rusia y Ucrania, país considerado en el pasado uno de los graneros del continente europeo.

Rusia ha intensificado desde hace semanas sus ataques contra las terminales portuarias en la región ucraniana de Odesa (mar Negro) en respuesta a los ataques ucranianos contra los puertos rusos más importantes en ese mismo mar.

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Como consecuencia, los precios del grano en el mercado internacional no dejan de subir debido al descenso de las exportaciones marítimas de cereales de Rusia y Ucrania, que ha ofrecido en los últimos meses a Moscú una tregua a los ataques en el mar Negro.

Con todo, Rusia se niega categóricamente a restablecer la conocida como Iniciativa del Grano del mar Negro, que estuvo en vigor entre mediados de 2022 y 2023, pero fue rechazada por Moscú, que alegó el incumplimiento de los acuerdos referentes a la parte rusa y el uso militar que Kiev da a este corredor marítimo.