La delegación de Cuba abandona la ONU tras afirmar Trump que es "un estado fallido"

La delegación de Cuba abandona la ONU tras afirmar Trump que es "un estado fallido"

Naciones Unidas, 22 sep (EFE).- La delegación de Cuba ante la ONU abandonó este martes la Asamblea General después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que es "un estado fallido" y presumiera de la presión que su Gobierno ejerce sobre la isla.