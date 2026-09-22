La deuda británica sube hasta unos 3,5 billones de euros, el 93,8 % del PIB

La deuda aumentó en 78.500 millones de libras (91.531 millones de euros) respecto a un año antes, aunque su peso sobre la economía fue 1,3 puntos porcentuales inferior al de agosto de 2025.

Desde el inicio del nuevo ejercicio fiscal en abril hasta el mes de agosto, el sector público británico acumuló un endeudamiento de 77.300 millones de libras (90.132 millones de euros), un 2,7 % menos que en el mismo periodo del año anterior, aunque por encima de la previsión de la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria (OBR), que supervisa las finanzas públicas.

Solo en agosto, el endeudamiento ascendió a 18.300 millones de libras (21.338 millones de euros), un 19 % más que un año antes y 3.500 millones de libras (4.081 millones de euros) por encima de lo estimado por la OBR.

Según la ONS, el aumento se produjo porque el gasto creció más que los ingresos procedentes de impuestos y otras fuentes, en parte por el impacto de la inflación.

El Gobierno destinó además 8.800 millones de libras (10.261 millones de euros) al pago de intereses de la deuda en agosto, la cifra más alta registrada para ese mes.

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En respuesta a las cifras, la secretaria jefe del Tesoro, Emma Reynolds, reafirmó el compromiso del Gobierno laborista de "mantener la disciplina fiscal" mientras busca el crecimiento económico.