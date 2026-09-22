La guerra en Yemen puede llevar más de 10.000 refugiados a las vecinas Yibuti y Somalia

Más de 3.000 yemeníes han llegado hasta el momento a Yibuti escapando del conflicto y las previsiones son que si la situación de seguridad no mejora, de aquí a mediados de octubre podrían haber llegado más de 10.000 refugiados a Yibuti, un país con un nivel de desarrollo superior al de Yemen, pero con una gran parte de su población sumida en la pobreza extrema y que enfrenta retos alimentarios por la escasez de agua.

La advertencia se produce mientras los combates se extienden por varios frentes en Yemen y más de 130.000 personas han abandonado sus hogares desde comienzos de septiembre.

Según el organismo de la ONU, el número diario de llegadas a Yibuti ya ha superado el máximo registrado desde 2015, año en el que estalló el actual conflicto armado en Yemen tras el levantamiento del movimiento de los hutíes contra el Gobierno, en cuya defensa intervino Arabia Saudí, lo que prolongó la situación bélica hasta un acuerdo de alto el fuego en 2022.

Un portavoz de ACNUR señaló que otros cientos de personas han desembarcado recientemente en la región somalí de Puntlandia y en Somalilandia, un territorio que funciona como una entidad separatista de Somalia.

La previsión es que las llegadas aumenten en la segunda mitad del próximo mes, coincidiendo con el momento en que las condiciones del mar mejoran y más personas pueden intentar la travesías por el golfo de Adén.

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En estas circunstancias, ACNUR dijo que su operación en Yibuti solo ha recibido un 15 % de financiación y que se necesitan urgentemente 13,5 millones de dólares para garantizar a los recién llegados servicios de registro, recepción, protección y otras necesidades esenciales.