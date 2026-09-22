La población extranjera residente en Portugal se estabiliza en millón y medio de personas

Según la información disponible al cierre del año pasado, en Pportugal había 1.585.854 ciudadanos extranjeros residentes, ligeramente por encima de los 1.543.697 registrados en 2024, lo que representa un crecimiento interanual del 2,7 %.

Los datos publicados por la AIMA, que dispone de registros desde 2017, reflejan una ralentización de los aumentos, toda vez que el crecimiento interanual de extranjeros residentes en 2024 fue el 18,3 %, y en 2023, el 31,4 %.

En 2025 había 1,32 millones de ciudadanos con un título de residencia con fecha de validez posterior al 1 de julio de 2025 y 66.740 eran beneficiarios del régimen de protección temporal. Durante el año pasado, se emitieron además 527.375 títulos de residencia.

Asimismo, se registraron 23.133 notificaciones para el abandono voluntario del país, casi cincuenta veces más que las registradas el año anterior. Indios, bangladesíes y brasileños fueron los colectivos que concentraron la mayoría de estos avisos.

La población extranjera residente en el país hasta 2025 "evidencia una diversidad creciente". Desde hace seis años, la comunidad brasileña es la que mayor peso tiene (31,1 % del total, con 493.622 habitantes), seguida de la comunidad angoleña (99.050), india (91.405) y ucraniana (84.889).

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La Agencia para la Integración, Migraciones y Asilo llama la atención también sobre el crecimiento "expresivo" que registran las comunidades asiáticas, fundamentalmente de Nepal, Bangladesh e India.

La población potencialmente activa, situada entre los 18 y los 64 años, representa al 84,6 % del total de ciudadanos extranjeros residentes. El principal grupo se concentra entre los 18 y los 34 años.

"Esta realidad refuerza el papel de la inmigración como instrumento esencial para apoyar sectores estratégicos de la economía portuguesa y, potencialmente, mitigar los efectos del envejecimiento demográfico", destaca la AIMA.

Asimismo, cerca del 9,1 % es menor de edad, un porcentaje que las autoridades consideran positivo, ya que "la presencia de niños y jóvenes extranjeros en las comunidades locales promueve sociedades más cohesionadas y preparadas para el futuro".

Los distritos de Lisboa, Setúbal (próximo a la capital), Faro (sur del país) y Oporto (norte) -todos ellos próximos a la costa y donde se concentra la actividad económica- acogen a cerca del 70,3 % de los residentes extranjeros.

Los datos publicados hacen referencia a un periodo en el que el Gobierno de centroderecha encabezado por Luis Montenegro comenzó a impulsar una serie de reformas de la legislación migratoria, entre ellas la limitación de la obtención del pasaporte, la autorización de los permisos de residencia y la reunificación familiar y que ha llevado a la creación de una policía de fronteras.