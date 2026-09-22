La tormenta tropical Fay se degrada a depresión y se disipará sobre el Atlántico

Según el último boletín del NHC, Fay registraba vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora y se encontraba 1.035 kilómetros al suroeste del archipiélago portugués de las Azores.
Fay se convirtió el domingo en la sexta tormenta tropical de la temporada de ciclones en el Atlántico y, aunque rozó la categoría de huracán, se disipará en aguas abiertas sin efectos sobre tierra.
La cuenca atlántica atraviesa una temporada de baja actividad ciclónica en comparación con los promedios históricos. Hasta la fecha solo se han formado seis tormentas con nombre.
De hecho, el Atlántico ha llegado a mediados de septiembre sin registrar un solo huracán, una anomalía histórica que solo ha ocurrido dos veces desde que existen registros: en 1907 y en 1914.
Los expertos atribuyen esta escasa actividad al fenómeno meteorológico de 'El Niño', que inhibe el desarrollo de tormentas en el Atlántico, y prevén un máximo de trece tormentas con nombre esta temporada, por debajo del promedio histórico.
Hasta la fecha, solo dos tormentas, Bertha y Edouard, han tocado tierra en el continente americano, produciendo fuertes precipitaciones a su paso por Luisiana y Texas.