La tormenta tropical Fay se degrada a depresión y se disipará sobre el Atlántico

La tormenta tropical Fay se degrada a depresión y se disipará sobre el Atlántico

Miami (EE.UU.), 22 sep (EFE).- La tormenta tropical Fay se degradó este martes a una depresión y se disipará en los próximos días sobre el océano Atlántico sin afectar a tierra firme, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos.