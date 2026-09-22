La UE afirma que no tiene fondos para apoyar las primeras elecciones de Sudán del Sur

"No tenemos ninguna financiación disponible para apoyar las elecciones. No he visto un llamamiento claro. No hemos visto un presupuesto claro. No hemos visto lo que se requiere", dijo durante una sesión informativa para la prensa en la capital sursudanesa, Yuba.

El diplomático afirmó que el Gobierno del presidente de Sudán del Sur, Salva Kiir, no ha presentado un presupuesto detallado que describa los recursos necesarios para poder llevar a cabo estos comicios, los primeros desde que el país más joven del mundo se independizó de Sudán en 2011.

En este sentido, indicó que Yuba debería domar la iniciativa en la financiación del proceso electoral antes de buscar asistencia adicional en socios internacionales, al afirmar que el Ejecutivo "necesita tomar las riendas en la elaboración de los presupuestos" y, posteriormente, "identificar las carencias".

Asimismo, Enarsson afirmó que la UE esperará las conclusiones de una misión de observación electoral propia antes de considerar cualquier posible apoyo económico, mientras que añadió que toda solicitud de asistencia futura puede presentarse a un grupo de socios internacionales más amplio y que incluya a la Unión Africana (UA).

Según el embajador, cualquier apoyo futuro de la UE también dependería de factores que incluyen la inclusividad y la credibilidad del proceso electoral, algo que está sembrando dudas entre activistas y opositores del país.

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Estas declaraciones se producen un día después de que el Parlamento transitorio de Sudán del Sur aprobara una serie de enmiendas a la Ley Electoral de 2012 que establecen las disposiciones para la transición hasta estos esperados comicios, que han sido pospuestos en varias ocasiones en los últimos años.

Según las enmiendas, el Gobierno y la Cámara baja transitoria se disolverían tres meses antes de la jornada electoral, mientras que Kiir permanecería en el cargo durante el periodo electoral hasta que un presidente electo preste juramento.

El proyecto de ley también contempla una Asamblea Legislativa Nacional de 332 miembros: el 50 % de ellos escogidos en circunscripciones geográficas, el 35 % reservado para mujeres elegidas mediante representación proporcional, y el 15 % restante será seleccionado por listas cerradas de partidos.

Los otros 66 miembros serán nombrados por el presidente electo para representar a veteranos, miembros de las fuerzas políticas, minorías y personas con necesidades especiales.

Los comicios previstos en el acuerdo de paz de 2018 -que puso fin a un lustro de guerra que se saldó con unos 400.000 muertos- se han pospuesto reiteradamente debido a retrasos en la implementación de disposiciones clave, como la redacción de una Constitución permanente, la unificación de las fuerzas armadas y la obtención de fondos electorales suficientes.