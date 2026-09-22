La UE y Filipinas ultiman acuerdo de libre comercio en pleno auge de pactos con la zona

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, comunicó el avance en redes sociales tras una llamada con el presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., a quien trasladó su intención de viajar a Manila en 2027 para la firma oficial.

Por su parte, el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, definió el pacto como una "victoria para ambas partes" y una "señal clara" del interés en la región del Indo-Pacífico por parte de la UE, que ha empezado a diversificar socios comerciales para reducir su dependencia de Estados Unidos ante la política arancelaria de Donald Trump.

"El Sudeste Asiático es la región en la que hay que estar. Tras Indonesia y ahora Filipinas, estamos avanzando a pasos agigantados en Tailandia y colaborando estrechamente con Malasia", indicó Sefcovic en una rueda de prensa posterior al anuncio.

El acuerdo, que aún no cuenta con una fecha de firma definitiva, apunta a la eliminación de aranceles en más del 94 % de las líneas arancelarias, lo que cubre cerca del 97% del comercio bilateral, según indicó la Comisión Europea (CE) en un comunicado.

La UE exporta a Filipinas sobre todo maquinaria, material de transporte y medicamentos, mientras que el país asiático le vende principalmente productos agroalimentarios como carne de cerdo y de aves de corral, lácteos y bebidas espirituosas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además de los aranceles, este acuerdo marca la apertura del mercado filipino de contratación pública a empresas extranjeras, así como una mayor protección de la propiedad intelectual y nuevas reglas para el comercio digital, que persiguen garantizar la privacidad de los datos.

El texto incorpora también compromisos de sostenibilidad que convierten el respeto a los derechos humanos y al Acuerdo de París en elementos esenciales, además de disposiciones sobre energía y materias primas para facilitar la inversión en renovables, según informó el comunicado de Bruselas.

Este convenio es el resultado de años de negociaciones bilaterales que comenzaron en 2015, momento en el que se vieron interrumpidos los acuerdos hasta retomarse en marzo de 2024, con el objetivo de consolidar un tratado de libre comercio moderno y equilibrado, según detalló la Comisión.

Según estimaciones del organismo europeo, el comercio bilateral de mercancías rondó los 17.600 millones de euros en 2025, con otros 10.300 millones en servicios, y la inversión europea acumulada en el país asciende a 15.400 millones de euros.

El pacto con Filipinas se suma a la reciente ofensiva comercial del bloque europeo en Asia-Pacífico para reducir su dependencia de Estados Unidos. Solo en el último año, Bruselas firmó acuerdos similares con Indonesia, India y Australia, que se sumaron a los vigentes con Singapur, Vietnam, Japón, Corea del Sur y Nueva Zelanda, y la negociación en curso con Tailandia.

Además, el comercio bilateral de bienes entre la UE y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) alcanzó los 274.900 millones de euros en 2025, lo que consolida a la zona como el tercer socio comercial de Bruselas fuera de Europa, solo por detrás de Estados Unidos y China, según datos de Eurostat.

"El rápido progreso alcanzado en varios acuerdos bilaterales es, sin duda, un logro extraordinario. Envía una clara señal sobre la creciente importancia estratégica de la ASEAN para la UE", declaró en un comunicado este martes el presidente del Consejo de Negocios de la ASEAN y la UE, Jens Ruebbert.

Las cifras también avalan este acercamiento. Según la última encuesta de opinión del EU-ABC, un 78 % de los ejecutivos europeos consultados prevén que el comercio y la inversión con la ASEAN crezcan en los próximos cinco años, mientras un 67 % de las empresas prevén elegir el Sudeste Asiático como destino preferente para reubicar sus cadenas de suministro, por delante de China y el sur de Asia.

Para Ruebbert, el acuerdo con Filipinas "no debe ser el fin último, sino la base" de un posible TLC entre Bruselas y la ASEAN (integrada por Birmania, Brunéi, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Singapur, Tailandia, Timor Oriental y Vietnam) que, según sostuvo, daría a las empresas de ambos lados "una ventaja competitiva" acorde con "la magnitud y la importancia estratégica de la relación ASEAN-UE". EFE